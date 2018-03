Politi: Lad bilen stå i aften og i nat

Politiet fraråder al unødig udkørsel i Sønderborg, Aabenraa, Tønder og en del af Haderslev Kommune.

Politiet advarer mod at køre ud i kommunerne Sønderborg, Aabenraa, Tønder og dele af Haderslev Kommune på grund af kraftig snefygnng.

I Haderslev Kommune er det området fra Gram og ud til motorvej E45, som politiet fraråder at køre i, da der ikke er ressourcer til at rydde vejene. Snerydningen vil koncentrere sig om at holde de store veje fri for sne, så de små veje vil først blive ryddet igen midt på natten.

Bæltekøretøjer er ved at blive klargjort til at assistere ambulancerne ved udrykning, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.