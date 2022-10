Politiet advarer mod fupopkald fra falske betjente

Fælles for opkaldene har været, at de kriminelle udgav sig for at være fra politiet, og at borgerne blev ringet op, fordi deres konto var ved at blive hacket. Men hvis personerne reagerede hurtigt og hjalp ”betjenten” med de oplysninger, han ønskede, ville alt blive godt igen.

Antallet af sager får lederen af politiets forebyggelsessektion, vicepolitiinspektør Jacob Rindom, til at advare ældre personer om, at de kan være mål for denne type kriminalitet.

- Den positive del af nyheden er, at det ikke lykkedes de kriminelle i et eneste af de fem tilfælde at franarre de ældre borgere deres oplysninger. Alle udviste en sund skepsis og afviste opkaldet. Det skal borgerne have stor ros for, fremhæver Jacob Rindom.