Politi og DMI advarer mod glatte veje

En kølig nat med nedbør gør vejene glatte og nogle steder med isslag.

Der er blevet saltet i store dele af Syd- og Sønderjylland fredag morgen efter en kølig nat med regnbyger. Vejret betyder nemlig, at det flere steder er glat i det syd- og sønderjyske, siger Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

- Vi har allerede haft et enkelt færdselsuheld ved Jyndevad, hvor en bilist kørte lige ud i et højresving, siger Henrik Sønderskov, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Personen kom ikke noget til ved færdselsuheldet, men bilen måtte hjælpes op af rabatten.

Ifølge DMI er det primært ved grænsen, langs Jyllands østkyst og i trekantområdet, at der er risiko for rimglatte veje. Politiet advarer om, at der enkelte steder også er ”sort is”.

DMI forventer, at det holder op med at være glat i løbet af formiddagen.

Du kan her se DMI’s kort over de områder, hvor de vurderer, der er risiko for glat føre: