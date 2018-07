Politi på lur fanger tyv efter tip fra nabo

Politi på lur anholdt i nat en indbrudstyv i færd med at bryde ind i en villa efterlagde sig på lur ved en villa i Sønderborg. Arkivfoto: TV SYD

Et tip fra en vågen nabo var årsag til, at Syd- og Sønderjyllands Politi natten til tirsdag kunne anholde en tyv i færd med at begå indbrud i villa.