Politi: Stor opgave, men vi klarer det

Det bliver en stor opgave for politiet, når tidligere præsident Obama kommer på besøg til september.

Tidligere præsident Barack Obama besøger Kolding til september. Og det stiller store krav til beredskabet, der skal være med til at sikre præsidentens sikkerhed under besøget.

- Det er en stor opgave, men ikke større end at vi kan håndtere den, siger Morten Anker Jensen, beredskabchef, Sydøstjyllands Politi til TV SYD

- Vi har først fået besked om besøget her til formiddag og er straks gået igang med at tage kontakt til alle de involverede, SDU, kommunen, PET og så videre, siger han.

Beredskabschefen har været med til at passe på Bill Clinton, da han var på besøg i det østjyske.

- Det er en spændende opgave, men ikke så forskellig fra når dronningen kommer på besøg, siger beredskabschefen og fortsætter:

- Men vi er kun lige begyndt forberedelserne.

Selv om der er under to måneder til Obama gæster Kolding, så er der ingen panik at spore hos beredskabschefen.

- Der er hele to måneder endnu, og det skal vi nok nå, siger Morten Anker Jensen.