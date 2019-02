Politiaktion mod hashhandel: 25 mænd anholdt

Særlig Efterforskning Vest har sammen med Syd- og Sønderjyllands Politi anholdt 25 mænd med tilknytning til organiseret hashhandel i Esbjerg.

Dagens aktion i rocker- og bandemiljøet centrerede sig om Kvaglund-området i Esbjerg, hvor politiet ransagede 31 adresser og undervejs anholdte 25 mænd mellem 16 og 31 år.

- Aktionen var grundigt forberedt, og vi er godt tilfredse med dagens anholdelser og ransagninger, siger politiinspektør for Særlig Efterforskning Vest, Brian Voss Olsen, i en pressemeddelelse.

Politiets regionale efterforskningsenhed Særlig Efterforskning Vest (SEV) har fokus på rocker- og bandemiljøet i Vestdanmark. Den seneste tid har enheden haft særligt fokus på Esbjerg i sammenhæng med hashhandel.

Derfor gennemførte enheden tirsdag aktionen sammen med Syd- og Sønderjyllands Politi. Aktionen har været planlagt siden efteråret sidste år, og planen var at anholde 25 bestemte personer. Det lykkedes politiet at få fat i dem alle. Udover anholdelserne vil Syd- og Sønderjyllands Politi ikke fortælle, hvad de fandt under ransagningerne, men politikredsen mener selv, at de er på vej mod målet.

- Vi har jo haft som mål fra starten af at få stoppet den her bandekonflikt for at skabe ro og tryghed i byen, og vi tror selv, at vi er rigtig tæt på det mål i dag, fortæller Jørgen Meyer, der er politidirektør Syd- og Sønderjyllands Politi.

Flere af de anholdte bliver i morgen onsdag fremstillet i grundlovsforhør i Aarhus, hvor efterforskningsenheden SEV holder til.

Tidligere visitationsområde

Den sidste halvdel af 2018 var der visitationszone i Esbjerg - blandt andet i Kvaglund. Visitationzonen blev oprettet for at for at skabe mere tryghed i områderne, hvor bandemedlemmer holder til. Det betød, at politiet fra den 17. august 2018 til og med den 17. december 2018 måtte foretage stikprøvevise visitationer af personer, genstande og køretøjer.

Syd- og Sønderjyllands Politi fortæller i en pressemeddelelse, at visitationszonen blandt andet endte med 19 våbenlovssager, otte knivlovsager, 20 færdselssager og 77 sager angående lov om euforiserende stoffer. 22 personer fra de to bander i Esbjerg er fængslet på nuværende tidspunkt.

Kort over tidligere visitationszone i Esbjerg. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi