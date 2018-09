Politiaktion spreder sig til Syd- og Sønderjylland

Politiaktionen, der lidt over klokken 14.00 fredag spærrede for al trafik til og fra Sjælland, beskæftiger nu også politiet i Syd- og Sønderjylland, hvor der også kan forvntes forlænget rejsetid over Lillebæltsbroen mod Jylland.

Opdatering: Klokken 18 oplyser Vejdirektoratet, der også er forlænget rejsetid over Den Nye Lillebæltsbro mod Jylland på grund af politiaktionen. Klokken 17 oplyste Københavns Politi til Ekstra Bladet, at politiaktionen nu foregår i hele Danmark. Det betyder, at politiet i TV SYDs sendeområde nu også er involveret i sagen. Politikommisær og vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jeppe Thranum, bekræfter overfor TV SYD, at de deltager i politiaktionen, dog ikke i voldsomt omfang. - Det springer nok i øjnene ved trafikknudepunkterne, fortæller han. Hvilke opgaver Sydøstjyllands Politi er sat til, og hvor de præcist befinder sig, vil de ikke oplyse. Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at alle politikredse er med i en eller anden form, men at de ikke selv deltager i en betydelig udstrækning. Politiaktionen kort fortalt Både Storebæltsbroen og Øresundsbroen blev lukket, og tog- og færgetrafik til og fra Sjælland blev indstillet, da politiet omkring klokken 14.00 satte gang i en politiaktion for at få fanget en sort svensk indregistreret Volvo V90 med registreringsnummer ZBP 546, hvor der angiveligt skulle sidde tre personer i, der sættes i forbindelse med alvorlig kriminalitet. Broer, tog- og færgeafgange er igen åbne, men politiet efterlyser stadig bilen, og har nu spredt politiaktionen til alle politikredse. Det vides endnu ikke, hvilken kriminalitet de eftersøgte står bag.