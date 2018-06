Såret kvindelig betjent skød kniv-overfaldsmand

Flensborg Politi har udsendt en ny beskrivelse af tragedien i Flensborg.

Onsdag aften blev to personer stukket med en køkkenkniv i en togvogn ved Flensborg. Det førte til, at gerningsmanden blev skudt og dræbt af en 22-årig politibetjent. Og nu har Flensborg Politi udsendt en redegørelse om tragedien.

Politiet oplyser, at den 22-årige, kvindelige betjent selv blev overfaldet af gerningsmanden, som var en 24-årig mand fra Eritrea.

Passager hjalp betjenten

Det skete, da toget nåede banegården i Flensborg, og betjenten gik hen mod udgangen for at stå af toget. Her blev hun overfaldet og snittet med køkkenkniven.

En medrejsende 35-årig mand hørte, at hun råbte på hjælp, og det lykkedes ham at skille betjenten og gerningsmanden ad. Så faldt han og blev også overfaldet, så han fik alvorlige stiksår og brækkede armen. Hans tilstand er stadig alvorlig, men ikke livstruende.

Ifølge den viden, politiet har indtil nu, trak betjenten derefter sin tjenestepistol og skød gerningsmanden. Dermed blev gerningsmanden dødeligt såret.

Havde opholdstilladelse

Obduktionen torsdag identificerede ham som en 24-årig mand fra Eritrea, som var kommet til Tyskland i september 2015 og havde midlertidig opholdstilladelse. Han boede i Nordrhein-Westfalen.

Politiet oplyser, at intet tyder på, at han var terrorist. Der foreligger ikke noget om, hvad årsagen til overfaldet var. Politiet bekræfter altså ikke tyske mediers påstande om, at der havde været et skænderi i togvognen før overfaldet.

Vidner efterlyses

Flensborg Politi vil gerne i kontakt med vidner. Uanset om de var passagerer i intercitytoget 2406, hvor overfaldet fandt sted, eller om de på anden måde ved noget om hændelsen.

Vidner kan ringe til Bezirkskriminalinspektion Flensburg på 0461 - 484 0. Tyskland har landenummer +49.

Flere medier har tidligere skrevet, at en mand blev overfaldet i toget tyve kilometer fra Flensborg. Det forlød også, at det skulle have været en makker til den kvindelige betjent, der affyrede det dræbende skud, men det er altså ikke tilfældet ifølge politiet.