Politibetjent slæbt 20 meter efter bil

Politiet leder efter gerningsmanden og efterlyser vidner til episoden i Storegade i Esbjerg søndag aften.

Søndag aften kort efter klokken 20 standsede en politipatrulje en bil på Storegade i Esbjerg.

Politiet bad føreren af bilen om at slukke motoren, men det nægtede vedkommende, og da betjenten lænede sig ind i bilen ved førervinduet for at tage bilnøglen, så bilen ikke kunne køre, gik det helt galt.

Føreren af bilen gassede simpelthen op og kørte 20 - 30 meter med vores kollega hængende efter bilen. Mads Leervad Dammak, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi

- Føreren af bilen gassede simpelthen op og kørte 20-30 meter med vores kollega hængende efter bilen, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Mads Leervad Dammak til TV SYD.

Politibetjenten faldt efter den hasarderede køretur ned og ramte asfalten, mens bilisten slap væk.

- Vores kollega blev bragt til skadestuen, men har heldigvis kun fået overfladiske skrammer og er nu udskrevet igen, siger Mads Leervad Dammak.

Politiet kender bilistens identitet og leder nu efter ham. De hører meget gerne fra vidner til episoden i Storegade søndag aften.

Politiet kan kontaktes på 114.