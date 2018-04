Politielev: Jeg kan godt blive lidt misundelig på Vejle

Et øvelsesområde på skolen og nybyggeri kan misunde politieleverne i Brøndby, der dog understreger forholdene på skolen er gode.

Fra 2020 kan man også blive politibetjent i Vejle, og på den kommende politiskole kommer der til at være faciliteter, som ikke findes på politiskolen i Brøndby. Det kan misunde enkelte af politieleverne i Brøndby.

- Jeg er da sikker på, at når der kommer nogle nye ting, så vil man, for os der har været i Brøndby, kigge på det og tænke ’wow’. Det ser lidt federe ud, og det er lidt bedre udstyr. Så ja, selvfølgelig vil der være lidt misundelse. Men det tager vi med os, siger politistuderende Asbjørn Risbjerg Grell til TV SYD.

Selvom misundelsen måske kommer snigende, så er Asbjørn Risbjerg Grelle altså tilfreds med de nuværende forhold. Det samme er de to andre studerende, som TV SYD snakkede med.

- Nu har jeg ikke hørt så meget om det, der skal ske i Vejle, men jeg synes ikke, at man på den måde bliver misundelig. Jeg synes, vi har nogle enormt gode faciliteter herovre, siger Mia Pihl Tornøe Kristensen.

Jakob Lange Thomsen stemmer i.

- Man ved, hvad man har, man ved ikke helt, hvad man får. Men jeg er godt tilfreds med faciliteterne her i Brøndby, siger han.

Geografien kan være afgørende

I fremtiden har Danmark altså to politiskoler. De tre studerende, TV SYD talte med, kommer fra Jylland og Fyn. De fortæller, at det ikke havde gjort nogen forskel for dem, om de havde haft valget mellem Vejle og Brøndby.

For dem har drømmen om at blive politibetjent været altoverskyggende.

- Men jeg tænker helt sikkert, at det giver folk, der kommer fra Jylland, en bedre mulighed for at sige: ”jamen okay, hvis den ligger i Vejle, så vil jeg gerne søge ind”, siger Mie Pihl Tornøe Kristensen.

Jakob Lange Thomsen tror også, at politiskolen i Vejle kan få nogle til at søge ind, som ellers ville have søgt andre veje.

- Det er en stor omvæltning det her med, at man skal ”hele vejen” over til Sjælland. Til dels hvis man har noget familie, lejlighed, eller et eller andet, der stadig trækker i Jylland. Det fylder jo meget, at man er væk fem ud af ugens syv dage. Så jeg tror, at placeringen har en betydning for for mange, om man søger ind eller ej, siger han.