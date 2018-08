Syd- og Sønderjyllands Politi advarer på Twitter om, at faske indsamlere søndag er på spil i Rødekro. Her udgiver indsamlerne sig for at være fra Kræftens Bekæmpelse, men det er ikke sandt, skriver politiet.

Rødekro: Pas på, der er falske indsamlere på spil i Rødekro. Hævder at være fra Kræftens Bekæmpelse, men Kræftens Bekæmpelse har ikke indsamling nu. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) August 19, 2018

Kræftens Bekæmpelse holdt sin store landsindsamling helt tilbage i april måned. Det er derfor ikke nu, organisationen banker på dørene i det ganske land for at samle penge ind til det gode formål. Næste indsamling kommer til at foregå den 7. april næste år.