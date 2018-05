Politiet advarer: Meget farlige piller i omløb

Politiet advarer mod meget farlige og stærke piller i omløb i Haderslev.

Syd- og Sønderjyllands Politi har fået indleveret små hvide piller med delekærv påtrykt teksten ”Roche”.

Læs også Tysk mand anholdt for 11 tilfælde af blotteri

Det drejer sig formentlig om Fentanyl-piller, som et et meget stærkt og afhængighedsskabende syntetisk opiat.

Ifølge politiets oplysninger er pillerne i omløb i Haderslev.

Pillerne skulle være meget stærke og særdeles farlige at indtage - også for misbrugere, der er vant til at tage lignende stoffer, oplyser politiet.

Læs også Politiet beder om hjælp: Kan du genkende disse tyvekoster?