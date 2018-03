Politiet advarer mod mulige tricktyve

Der er muligvis tricktyve på spil, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

En engelsktalende kvinde har i dag sammen med en ca. 10-årig dreng forsøgt at komme ind til ældre ved at sælge et blad.

Syd- og Sønderjyllands Politi mistænker dem for at være mulige tricktyve.

De bankede første gang på i Gram. Herefter er de taget videre til Rødding og nu sidste gang set i Jels.

Politiet oplyser, at kvinden er iført sort tørklæde med stor hat under, sort lang dunjakke, lange bruge støvler med hvidt for, og så har hun en markant stor tand i undermunden.

Drengen er af østeuropæisk af udseende, har et rundt hoved, sort hår og så bar han en Canadian Goos jakke.

1) Kvinden og drengen, som vi søger fra Gram og Rødding - mistænkt for forsøg på tricktyveri, har nu været i Jels. Drengen østeuropæisk af udseende, rundt hoved, sort hår, iført en Canadian Goos jakke. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 10, 2018