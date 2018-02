Politiet advarer mod eksplosionsfare ved brand

Trykflasker risikerer at eksplodere i et brændende værksted. Politiet advarer folk mod at komme for tæt på branden.

Branden finder sted i vækstedet Pitstop på hjørnet af Glarmestervej og Stenhuggervej i Esbjerg. Ifølge vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi er der trykflasker i det brændende værksted, som kan risikere at eksplodere. - Brandfolkene kan ikke komme ind og køle trykflaskerne ned, så der er risiko for, at de kan eksplodere, siger vagtchef Erik Lindholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet har afspærret området og opfordrer folk til at holde sig uden for det afspærrede område. Opdatering: Branden i et bilværksted på Stenhuggervej i Esbjerg er under kontrol, men først midt på aftenen kan brandvæsnet komme ind til de trykflasker med blandt andet gas, der opbevares på værkstedet. Derfor opretholder politiet afspærringen af området omkring brandstedet, siger vagtchef Erik Lindholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi, til Ritzau. Læs også 57-årig mand brændt inde Beboere og andre på Stenhuggervej i Esbjerg skal følge politiets anvisninger og holde sig uden for afspærringen v/branden. Der er trykflasker i bygningen med risiko for sprængning. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 9, 2018 Brand i værksted på Stenhuggervej i Esbjerg. Bygningen overtændt -

fokus på at hindre spredning. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 9, 2018