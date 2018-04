Politiet advarer om farligt fænomen

Et uvejr er mandag morgen på vej ind over Syd- og Sønderjylland. Det får politiet til advare bilisterne.

Mandag formiddag vælter regnen ned flere steder i regionen, og nogle områder vil få op til 40 millimeter regn. Det svarer til den mængde nedbør, der plejer at falde i løbet af hele april. Kombineret med kraftig blæst skaber det farlige forhold på vejene.

Derfor advarer Syd- og Sønderjyllands politi nu bilisterne om risiko for aquaplaning på kørebanen. Det betyder, at der på grund af det våde føre er risiko for at miste vejgrebet. Vand mellem bilens dæk og vejen kan gøre det umuligt at bevare styringen over bilen.

Trafik: Der der risiko for aquaplaning på kørebanen. Kraftige mængder regn i og omkring Skærbæk. Regnvejret trækker op fra syd mod nord, i den vestlige del af Syd og Sønderjylland. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) April 30, 2018

