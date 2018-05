Politiet beder om hjælp: Kan du genkende disse tyvekoster?

Politiet søger hjælp til at finde tre tyvekosters ejere. Det drejer sig om et Royal Copenhagen-fad, en Kaj Bojesen-figur og et lommeur.

Politiet står med tre tyvekoster, som de ikke ved, hvor stammer fra. Tyvekosterne blev fundet natten til søndag den 29. april, hvor to personer blev anholdt i Haderslev. Med i bilen havde de dog også tre stjålne ting, som ikke stammer fra indbruddet i Billund. Så nu beder politiet om hjælp til at finde tyvekosternes rette ejermand. Det drejer sig om: Et stort Royal Copenhagen fad med blomstermotiver (se billede foroven)

En Kay Bojesen Livgarder i skilderhus (se billede foroven)

Et lommeur med blomstermotiver (se billede foroven) Sydøstjyllands Politi formoder, at tingene er stjålet i tidsrummet mellem lørdag eftermiddag den 28. april og natten til søndag den 29. april 2018. Er tingene dine eller kender du nogen, som har fået stjålet lignede effekter i tidsrummet, eller har du andre oplysninger, som kan kaste lys på sagen, vil politiet meget gerne høre fra dig på tlf. 1-1-4.