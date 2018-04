Politiet efter to dødsulykker: Hold øje med motorcyklister

Efter to dødsulykker i påskedagene efter starten på motorcykelsæsonen går Sydøstjyllands Politi nu ud med en opfordring til alle trafikanter. Hold øje med hinanden - uanset om du kører på to eller fire hjul.

Læs også Ung motorcyklist mistede livet

En 23-årig motorcyklist mistede livet langfredag ved Filskov og en 47-årig mand omkom i en solo-ulykke 2. påskedag ved Give.

Efter den blodige start på motorcykelsæsonen har Sydøstjyllands Politi udsendt en opfordring til trafikanterne om at holde øje med hinanden.

Når foråret nu for alvor bider sig fast med sol og lunt vejr,så vil der komme endnu flere motorcykler i trafikken.

Det kræver tilvænning for andre trafikanter, når der pludselig er ’nye’ trafikanter at holde øje med, og derfor er der grund til at være ekstra opmærksom i denne tid, hvor motorcyklisterne endnu er et nyt syn i trafikken.

Det får Sydøstjyllands Politi til på Facebook at komme med disse gode råd:

Læs også 47-årig motorcyklist mister livet i soloulykke

- Husk derfor som bilist at orientere dig en ekstra gang, og særligt når du svinger til venstre, krydser en vej eller kører ud fra en sidevej, og vær opmærksom på, at motorcyklister kan komme kørende hurtigere, end du tror.

- Som motorcyklist og ’ny’ i trafikken, så er det også en rigtig god idé at køre fokuseret og tage ekstra hensyn til andre trafikanter, for ifølge en ny undersøgelse fra Transport DTU, så er risikoen for at blive dræbt eller alvorligt skadet mindst 50 gange større på motorcykel end i bil.

- Overhold derfor altid hastighedsbegrænsningerne, kør efter forholdene, og tænk over om du selv eller andre har nedsat sigtbarhed på grund af vejret eller fx en lavthængende sol. Gør dig synlig ved en fornuftig placering på vejen og med en refleksvest eller en hjelm i pangfarver og sørg også for at din køreteknik ikke er helt rusten. derude.

Selvom foråret har svært ved at bryde helt igennem, så er sæsonen for motorcyklister startet og de første er på vejene nu. Derfor kære bilister. Vær ekstra opmærksomme på de ’nye’ og mindre køretøjer i trafikken. De kan være lette at overse #politidk pic.twitter.com/s6klKousEz — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) April 3, 2018

https://twitter.com/SydOjylPoliti/status/981061440890171393