Politiet efter uheld: Lad fruen overtage rattet

Det skiftende vejr med sol og haglbyger har resulteret i flere trafikuheld. Politiet opfordrer til at lade fruen overtage rattet.

I et tweet opfordrer Syd- og Sønderjyllands Politi mandag eftermiddag bilister til at køre ind til siden og lade fruen overtage rattet, hvis de ikke kan finde ud af at køre efter forholdene.

Opfordringen kommer efter flere uheld på motorvejene, hvor haglbyger pludselig opstår og giver glat føre.

Kort før kl. 14 var den således gal på E45 nord for afkørsel 69 ved Skovby, og tidligere skete der uheld på både Esbjergmotorvejen og på Sønderjyske Motorvej E45.

Tweetet har kastet flere sjove kommentarer af sig fra syd- og sønderjyderne, der mener, at politiet "ikke er bange af sig" med den opfordring.

Kære bilister. Kør nu efter forholdene - vi har haft adskillige uheld i dag ifm. haglbyger. Alternativt - kør ind til siden og lad fruen overtage rattet. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 12, 2018

