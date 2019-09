Politiet efterforsker brand i Padborg

Syd- og Sønderjyllands Politi skal nu i gang med at undersøge branden i Padborg nærmere. Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om der er omkomne i bygningen.

På grund af fare for nedstyrtning har politiet endnu ikke haft mulighed for at komme ind i den bygning, der fredag formiddag brød i brand i Padborg.

Ifølge politiet var der tale om en eksplosionsagtig brand, der hurtigt overtændte bygningen.

Politiet arbejder nu på at efterforske branden, finde brandårsagen, samt undersøge om der er omkomne i bygningen.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet er fredag fortsat i gang med at undersøge, hvordan man uden at bringe folk i fare kan efterforske på brandstedet.

- Bygningen den er ikke gennemsøgt endnu på grund af nedstyrtsningsfare. Så vi har Beredskabsstyrelsen og andre instanser til at arbejde, så vi kan komme ind og søge bygningen igennem, siger Jens Gorritzen, indsatsleder Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Som følge af branden i Padborg er Industrivej fortsat afspærret. Der er afspærret ved Thorsvej mod syd og Frøslevvej mod nord, ligesom der også er afspærret ved Toldbodvej. Afspærringen ventes at vare ved til lørdag formiddag.