Politiet efterlyser den 77-årige Verner

Plejehjemsbeboer i Ansager er ikke set siden i eftermiddag.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser den 77-årige Verner Jensen, som ikke er set siden klokken 14.45 i eftermiddag.

Han er gået fra plejecentret i Ansager og har været væk så længe, at politiet gerne vil have borgernes hjælp til at finde ham.

Politiet vil gerne høre fra eventuelle vidner, som har set Verner Jensen, og borgerne opfordres til at kigge i udhuse og skure.

Verner Jensen er 180 centimeter høj og er spinkelt bygget, og han har sort hår. Han blev sidst set iført rødbrun skjorte og mørke bukser. Hvis man har oplysninger om ham, kan man kontakte politiet på telefonnummer 114.