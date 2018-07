Politiet efterlyser 84-årig dement kvinde

Kvinde forlod plejehjem sent torsdag og er ikke set siden.

Syd- og Sønderjyllands Politi har hele natten ledt efter Birgit Madsen fra Ribe.

Den 84-årige kvinde gik torsdag ved 23-tiden fra det plejehjem, hvor hun bor, og hun er ikke set siden.

Birgit Madsen har fremskreden demens, og hun er ude af stand til at orientere sig. Derfor er hun nu efterlyst, oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi fredag morgen.

Politiet fortsætter med at lede efter Birgit Nielsen i og omkring Ribe. Man arbejder med en teori om, at hun enten går rundt i Ribes gader, eller at hun har lagt sig til at sove i en opgang.