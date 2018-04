90-årig fundet i god behold

Den 90-årige kvinde, der søndag aften forlod et plejecenter i Esbjerg, er fundet i god behold.

En 90-årig kvinde forlod et plejecenter på Spangsbjerggade i Esbjerg, og derfor måtte Syd- og Sønderjyllands politi efterlyse hende søndag aften. Kort tid efter kunne de meddele, at kvinden var fundet i god behold.

- Vi har lige haft en patrulje ude for at hente hende. Der var nogle gode vidner, der havde set vores efterlysning. De skyndte sig at ringe til os, så nu kan hun vende hjem igen, siger vagtchef Ivan Gohr Jensen til TV SYD.

Kvinden blev fundet klokken 21.30 ved Sydvestjysk Sygehus.

Takket være gode vidner har vi netop fundet Grethe i god behold ved sygehuset. Grethe får lige en tur i patruljebil inden hun sættes af ved plejecentret. Tak til vidner og RT. #politdk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) April 22, 2018