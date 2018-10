Politiet efterlyser pirattaxa efter voldtægt af 18-årig

Natten til søndag blev en 18-årig kvinde voldtaget, da hun tog en pirat-taxa hjem efter en bytur i Vejle.

Den 18-årige kvinde blev voldtaget, da hun havde prajet en vogn, som hun antog for at være en taxa, til at køre sig hjem til bopælen syd for Vejle.

Kvinden blev taget op af "taxaen" i Vejles forlystelseskvarter ved Dæmningen, Havnegade og Banegården klokken ca. 02.40 natten til søndag.

- Hun bad om at blive kørt til sin adresse, og vognen kørte derefter mod syd ud af byen ad Koldingvej mod Højen. Da hun var næsten hjemme, standsede chaufføren bilen og voldtægten fandt sted, oplyser vicepoliti-inspektør Carsten Thostrup, Sydøstjyllands Politi.

Politiets efterforskning i sagen viser, at der formentligt er tale om chaufføren af en pirat-taxa – en privat, der i en bil tilbyder kørsel mod betaling i nattelivet, som om det var en taxa. Ifølge politiet er pirat-taxaer et sjældent syn i Vejle.

Bilen beskrives som en mørk stationcar og chaufføren som en mand på ca. 40 år og omkring 180 centimeter høj. Han er almindelig af bygning og talte dansk, men har et mellemøstligt udseende. Han var iført mørkt tøj.

- Vi håber derfor, at vidner har bidt mærke i bilen og dens chauffør - enten på gaden i Vejle eller set den holde i vejsiden på Koldingvej nær Højen, hvor voldtægten har fundet sted, siger vicepoliti-inspektør Carsten Thostrup, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

Voldtægten er sket omkring klokken 03, da den 18-årige blev samlet op i Vejle ca. klokken 02.40