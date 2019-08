Politiet efterlyser selvmordstruet ung mand

Politiet beder om hjælp til at finde en ung mand, der har forladt psykiatrisk afdeling på Aabenraa Sygehus.

Den 15-årige er ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi på ukendt vis forsvundet fra den psykiatriske afdeling på sygehuset i Aabenraa.

Nu beder politiet om hjælp og har udsendt en efterlysning på Twitter, hvor de både deler et billede og kommer med få informationer om efterlyste.

Politiet skriver blandt andet, at drengen er selvmordstruet. Han bliver beskrevet som 180 cm. høj, almindelig af bygning og med kort mørkt hår. Han er iført en hvid t-shirt og jeans.

Han er senest set fredag formiddag. Ifølge JydskeVestkysten har der også været livstegn fra ham her til eftermiddag. Det fortæller vagtchef Ole Aamann.

Politiet skriver på Twitter, at de har grund til at tro, at eftersøgte befinder sig i Haderslev-området. Derfor er der lige nu en udvidet eftersøgning i området.

Har du oplysninger om ham, så ring 1 1 4.