Politiet efterlyser vidner til drabsforsøg

Sydøstjyllands Politi efterlyser vidner, der har set noget i forbindelse med et drabsforsøg på en 26-årig kvinde fra Kolding. Drabsforsøget skete i tidsrummet klokken 17.45 - 18.30 mandag i området omkring Skovvejen i Kolding

Kvinden blev fundet nedenfor sin 1. sals lejlighed på Skovvejen.

Først troede politiet, der var tale om et fald, men hurtigt stod det klart, at kvinden var blevet stukket adskillige gange med en kniv.

Hendes tilstand var kritisk, men hun meldes nu uden for livsfare.

Politiet har anholdt tre mænd - herunder kvindens ekskæreste og dennes bror.

Det er uklart, hvilken relation den tredje mand har til den 26-årige kvinde. Alle tre mænd er tirsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør.

Politiet vil endnu ikke sige noget om motivet til drabsforsøget, men de kan kontaktes på telefon 1-1-4, hvis du har oplysninger i sagen.