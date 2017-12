Politiet efterlyser vidner til gaderøveri i Ribe

Politiet vil gerne tale med et ældre ægtepar og med en mand i en hvid bil.

Den 22. december kl. 18.40 blev der begået et røveri på gaden i Ribe. To mænd truede en 21-årig ung mand fra byen med en kniv, og så tog de hans ur, 400 kr. i kontanter og hans telefon.

Nu efterlyser politiet vidner, som måske kan hjælpe med at finde frem til gerningsmændene. Bl.a. vil de gerne høre fra et ældre ægtepar, som omkring gerningstidspunktet gik ad Bispegade i retning mod Sønderportsgade.

Også en mand, der kørte i en hvid bil, måske en BMW eller en Mercedes eller Audi, ønsker politiet at høre fra. Omkring gerningstidspunktet kørte han ad Sønderportsgade i vestlig retning.

Der var to gerningsmænd. De beskrives begge til at have mellemøstligt udseende. Se en nærmere beskrivelse af dem i tweetet nedenfor.

Uret, som de stjal fra den 21-årige, var et guld Festinaur. Telefonen var en sort Samsung Galaxy S8.