Politiet er mødt frem ved omstridt jernbaneoverskæring

Tirsdag morgen er politiet mødt op - foreløbig har de demonstrende afvist at lade entrepenørmaskiner og mandskab passere. Foto: John Randeris

I mere end en uge har vrede borgere nu blokeret Hillerup Markvej nord for Ribe. De vil forhindre, at Banedanmarks folk begynder arbejdet med at lukke vejen, så man ikke længere kan krydse jernbanen der. Foto: John Randeris