Politiet forbyder Rasmus Paludan at demonstrere i Tønder

Syd- og Sønderjyllands Politi har lørdag eftermiddag meddelt Stram Kurs midlertidigt forbud mod at afholde demonstration i Tønder.

På grund af en sikkerhedstrussel mod Rasmus Paludan har politiet i tæt samarbejde med PET valgt at aflyse den annoncerede Stram Kurs-demonstration i Tønder i dag.

Der er endnu ikke taget stilling til en tilsvarende demonstration, som Rasmus Paludan og Stram Kurs har bebudet i Sønderborg søndag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse lørdag eftermiddag.

Rasmus Paludan havde planlagt at demonstrere lørdag fra klokken 14 til 16.30 på en plads på Jernbanegade 30 i Tønder.

Den anmeldte demonstration i Tønder var den første offentlige optræden af den stærkt indvandringskritiske Rasmus Paludan, siden det lørdag morgen stod klart, at der var samlet nok vælgererklæringer, til at hans parti, Stram Kurs, kan blive opstillet til folketingsvalget.

Klokken 7.30 lørdag havde 20.981 danskere ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet afgivet en vælgererklæring til partiet, der dog endnu ikke har anmeldt sig som opstillingsberettiget. Det oplyser ministeriet til Ritzau.

For at kunne opstille til Folketinget kræver det, at Økonomi- og Indenrigsministeriet godkender vælgererklæringerne, ligesom partiet skal meddele, at det ønsker at blive stillet op til valget. Det oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet lørdag. Det skal ske senest 15 dage før et folketingsvalg.