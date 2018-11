Politiet forlænger visitationszone trods rygter om fredsaftale

Der bliver stadig fundet våben, så den eksisterende visitationszone i Esbjerg bliver forlænget frem til 17. december, oplyser politiet.

Under justitsminister Søren Pape Poulsens (K) besøg i Esbjerg mandag var der forlydender om, at byens to bander havde indgået en fredsaftale.

Men i dag torsdag meddeler Syd- og Sønderjyllands Politi, at man for tredje gang forlænger visitationszonen.

Forlydender om en fredsaftale ændrer ikke noget på vores indsats. Når de laver kriminalitet, så står vi klar. Helle Lundberg, kommunikationsrådgiver, Syd- og Sønderjyllands Politi

- Baggrunden for forlængelsen er den fortsat anspændte situation i Esbjerg mellem to lokale grupperinger. Politiet finder således stadigvæk våben i forbindelse med visitationerne, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Indsats trods forlydender om fred

Derfor er visitationszonen fortsat nødvendig.

- Vi har fokus på det, banderne rent faktisk gør. Forlydender om en fredsaftale ændrer ikke noget på vores indsats. Når de laver kriminalitet, så står vi klar, siger kommunikationsrådgiver hos Syd- og Sønderjyllands Politi Helle Lundberg til TV SYD.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at man ikke har et entydigt billede af, om de to grupperinger reelt har sluttet fred. Derfor bliver visitationszonen, der blev oprettet 17. august, forlænget fra lørdag den 17. november klokken 18 til mandag den 17. december klokken 18.