Dødsbrand: Politiet formoder, at der er tale om husets to beboere

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at de formoder, at det er en 61-årig mand og en 85-årig kvinde, der tirsdag er fundet døde i et udbrændt hus i Blåvand.

Ifølge politiets formodning er der tale om husets beboere - en 61-årig mand og en 85-årig kvinde. De to kan først blive identiceret senere, hvorfor der først i morgen foreligger en endelig identifikation, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Læs også To personer er fundet døde i en villa i Blåvand efter brand Da årsagen til branden ikke er fastslået, behandler politiet sagen som et mistænkeligt dødsfald for at sikre sig spor i det tilfælde, der viser sig at være en forbrydelse bag branden. Der er derfor tirsdag eftermiddag fortsat kriminalteknikere, hundeførere og efterforskere i området og vil være det i nogen tid endnu. Natten til tirsdag blev politiet kaldt ud til en adresse på Bytoften i Blåvand, hvor en villa var i brand. Det var en nabo, der blev vækket af støjen fra branden og ringede 112. Tirsdag eftermiddag blev der flaget på halv stang overalt i Blåvand. Foto: Michael Nielsen, TV SYD