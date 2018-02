Politiet håber fotos kan fælde tricktyve

Syd- og Sønderjyllands Politi håber på, at et foto kan fælde to tricktyve, der lænsede en 74-årig kvindes konto for 123.000 kroner.

Læs også Tricktyve har lænset kvinde for 123.000 kroner En 74-årig kvinde købte lørdag ved middagstid ind i Netto i Bramming og kørte direkte hjem med indkøbene. Da hun ankom til hjemmet, blev hun i sin indkørsel mødt af en udenlandsk mand og kvinde, som spurgte om vej til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Genkender du denne mand? Først søndag opdagede kvinden, at hendes Visa/dankort var forsvundet efter mødet med de to, og der er blevet hævet 123.000 kroner på kortet. Politiet har nu offentliggjort, at kortet er blevet misbrugt i hæveautomater ved Vestjysk Bank i Esbjerg, Skjern og Horsens i perioden lørdag fra klokken 13.11 til søndag klokken 12.05. Ved hævningerne er de to blevet fanget af pengeautomaternes overvågningskameraer. - Vi går ud med disse fotos, da vi tror, at de to tyve stadig opholder sig i Danmark. Vi håber på, at nogen genkender dem og kan komme med oplysninger om, hvor de befinder sig, siger politikommissær Peder Jessen, Syd og sønderjyllands Politi, til TV SYD.. De to tricktyve A.

• Mand

• 35 - 45 år

• Cirka 170 centimeter høj

• Mørkt, kort hår

• Almindelig til kraftig af bygning

• Udenlandsk af udseende

• Talte gebrokkent dansk

B.

• Kvinde

• 30 - 40 år

• Cirka 165 centimeter høj

• Halvlangt mørkt hår

• Udenlandsk af udseende

• Talte gebrokkent dansk