Politiet håber overvågningsfoto kan fælde gaderøver

For tre uger siden var en 38-årig mand udsat for et groft gaderøveri i Horsens. Nu håber politiet, at et overvågningsfoto fra en hæveautomat kan afsløre røverne.

Læs også To unge truede 38-årig mand med stor kniv Natten til søndag den 18. februar var en 38-årig mand på vej hjem fra jernbanestationen i Horsens, da han på Emil Møllers Gade omkring klokken 03.30 blev passet op af to unge maskerede mænd. Med en stor kniv truede de den 38-årige til at udlevere sin pung og koden til sit Dankort i pungen. Den efterlyste er en mand på omkring 20-25 år. 20 minutter senere blev Dankortet forsøgt brugt til at hæve penge i hæveautomat ved Den Jyske Sparekasse, Løvenørnsgade 13 i Horsens - og her blev en af røverne fanget på automatens video-overvågning. - Vi har desværre ikke selv kunnet identificere manden. Derfor har vi offentliggjort fotos af ham - og håber, at han nu bliver genkendt, siger vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD. Ud over fotoet, så beskriver politiet den efterlyste som en mand på omkring 20-25 år. Han er almindelig til kraftig af bygning, har sort hår, sort skæg og er ikke etnisk dansker. Han var iført en mørk kasket med hvidt Nike-logo, en jakke og sort hættetrøje med hvid skrift ved brystet. Hans bukser var sorte med en lys stribe eller tekst langs højre ben, og han var iført hvide sko med snørebånd. Røverne fik iøvrigt ikke held til at hæve penge, da det 38-årige røveri-offer havde nået at få spærret sit Dankort, så udbyttet blev begrænset til pungen med nogle få kontanter og mobiltelefonen.