Politiet håber væltet lastbil er fjernet inden myldretiden

Tidlig torsdag morgen ligger en væltet lastbil stadig i rundkørslen på Tjæreborgvej/Jernevej i Esbjerg. Nu er lasten af skinker bjærget - og politiet håber, at lastbilen er på ret køl og fjernet, inden myldretiden.

Hele natten har en flok mænd arbejdet hårdt med at tømme en væltet lastbil for dens last af skinker. Lastbilen væltede onsdag aften i rundkørslen på Tjæreborgvej/Jernevej i Esbjerg.

- Nu er skinkerne læsset om - og vi skal have anhængeren på ret køl igen. Det håber jeg er klaret, inden myldretiden sætter ind, siger vagtchef Mads Leervad Dammark, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD ved 05-tiden torsdag morgen.