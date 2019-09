Politiet har fået flere henvendelser efter voldsomt knivoverfald

Politiet har fået flere henvendelser fra folk i sagen om et drabsforsøg mandag aften mod en 26-årig kvinde på Skovvejen i Kolding.

Den 26-årige kvinde mandag aften ved 18-tiden blev fundet liggende livløs nedenfor sin lejlighed hårdt såret af adskillige kninstik.

Samme aften blev tre udenlandske mænd anholdt og sigtet i sagen.

Politiet har opfordret vidner og andre med informationer om, hvad der er sket i og ved lejligheden på Skovvejen i Kolding om at kontakte politiet.

- Vi har fået en række henvendelser, som nu indgår i vores videre efterforskning. Vi vil fortsat gerne høre fra alle, der sidder inde med viden om kniv-overfaldet, siger Frede Nissen, der er leder af Sydøstjyllands Politis efterforskning af drabsforsøget, til TV SYD.

I et grundlovsforhør tirsdag blev en 37-årig mand, der er kvindens tidligere samlever og far til deres to-årige barn, varetægtsfængslet i fire uger, mens en 29-årig bror til den 37-årige blev varetægtsfængslet i to uger. Den tredje anholdte, en 26-årig mand, blev løsladt.

I lejligheden mandag aften var også kvindens to toårige barn, som hun har sammen med sin tidligere samlever. Barnet er nu i pleje på foranledning af de sociale myndigheder.

Tirsdagens grundlovsforhør blev holdt for lukkede døre, så de tre mænds forklaringer er ikke kendt af offentligheden.

Vicepolitiinspektør Frede Nissen oplyser onsdag eftermiddag, at den 26-årige kvindes tilstand er stabil -men fortsat kritisk.