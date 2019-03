Politiet har fået godt greb om indbrudstyvene

Et gennembrud i efterforskningen har afsløret, hvad Syd- og Sønderjyllands Politi mener er to grupperinger af kriminelle, der har stået bag et stort antal indbrud i Sønderborg.

Igennem det seneste år har især Sønderborg kommune været stærkt plaget af indbrud i private hjem. Det har medført megen utryghed og mange frustrationer i området. Nu har Syd- og Sønderjyllands Politi så fået fængslet to grupperinger, politiet mener står bag en stor del af indbruddene. Sagen trækker også tråde til andre politikredse. Alene i oktober, november og december 2018 var der i Sønderborg by 170 indbrud i privat beboelse eller 1,8 indbrud pr. døgn. - Fængslingerne har stort set elimineret antallet af indbrud, siger Helle Lundberg fra Syd- og Sønderjyllands Politis kommunikationsafdeling til TV SYD. Særlig taskforce gav pote Syd- og Sønderjyllands Politi indsatte i februar en særlig efterforskningsgruppe, som har arbejdet intensivt med opklaringen. Inden da havde efterforskerne ved Områdecenter Syd i Sønderborg lagt grunden med et langt træk. Det var efterforskernes formodning, at der måtte stå organiserede kriminelle bag. De følgende dage lykkedes det politiet i Sønderborg at anholde syv indbrudstyve. Lang vej endnu Efterforskerne er i gang med det meget store arbejde, det er at katalogisere de mange genstande, der er fundet ved ransagninger og forsøge at koble dem til bestemt indbrud, så ejerne kan få deres ting tilbage. - Vi har stadig en masse efterforskning tilbage i sagerne, siger politikommissær Thomas Berg fra Områdecenter Syd i Sønderborg. De varetægtsfængslede i sagerne har været fremstillede for lukkede døre. Derfor er det også begrænset, hvor mange detaljer vi i øjeblikket kan oplyse. Men vi kan jo helt klart mærke, at det har haft den ønskede virkning på antallet af indbrud i området.