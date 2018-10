Politiet har fortsat mistanke om menneskehandel

Politiet oplyser onsdag aften, at efterforskningen mod vognmandsvirksomheden Kurt Beier i Padborg fortsætter ud fra en mistanke om, at menneskehandel kan have fundet sted,

Udlændingekontrolafdelingen (UKA Vest) i Syd- og Sønderjyllands Politi og andre myndigheder fortsatte onsdag efterforskningen for at afklare, om vognmandsvirksomheden Kurt Beier i Padborg har begået ulovligheder i forbindelse med ansættelsesforholdet for en række chauffører fra Filippinerne og Sri Lanka. Politiet arbejder fortsat ud fra en mistanke om, at menneskehandel kan have fundet sted, men det skal den videre efterforskning afdække. Der er således endnu ikke rejst nogen sigtelser i sagen. - Vi har brugt dagen i dag på at gennemgå og vurdere det efterforskningsmateriale, vi har fået, dels i form af afhøringer af chaufførerne, dels i form af materiale fra ransagningen, oplyser politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi. Efterforskningen vil tage tid Brian Fussing understreger, at der endnu går en rum tid, før efterforskningen er tilendebragt. Og ind til da har politiet af hensyn til den videre efterforskning ikke umiddelbart yderligere oplysninger til pressen. Center mod Menneskehandel (CMM) under Socialstyrelsen er endnu ikke helt færdige med at udrede og vurdere, hvorvidt der er tale om menneskehandel. Og resultatet af deres arbejde og indsats vil også indgå i politiets videre behandling af sagen.