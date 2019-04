Politiet har ikke tid til lassokastning og ko-kapløb

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer til, at man tjekker sit hegn, når man lukker sine kreaturer på græs.

Det gør ikke noget godt for trafikken at have heste, kænguruer, lamaer, strudse og andre kreaturer til rende rundt på vejene.

Derfor opfordrer Syd- og Sønderjyllands Politi nu til, at man tjekker sine indhegninger, inden man lukker sine kreaturer på græs.

Det kan i værste fald betyde færdselsuheld, dræbte og tilskadekommende. Ole Aamann, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

Højsæsonen er netop begyndt, og her oplever Syd- og Sønderjyllands Politi flere gange i døgnet at få anmeldelser om diverse dyr på vejene, oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann.

Og det kan have store konsekvenser.

- Det kan i værste fald betyde færdselsuheld, dræbte og tilskadekommende, siger Ole Aamann.

Dyrene kan slippe igennem hegnet af flere årsager. Det kan blandt andet ske, når grene vælter ned over hegnet, og andre gange kan græs og andre planter vokse ind i hegnet og aflede strømmen.

Hvis dyrene render rundt tæt på befærdede veje, så sender poltiet en patruljevogn til stedet. Det betyder, at patruljevognene er optaget af det i stedet for at være til stede ved mere alvorlige og ulovlige sager, fortæller vagtchefen.

Han opfordrer til, at man tjekker sine indhegninger efter dagligt.

Ahhh forår. Når du nu lukker dine heste/kreaturer/får/æsler/lamaer/kænguruer/geder/muldyr/strudse på græs, så sørg for at alle hegnspæle er topklasse, alle tråde sidder i de rigtige højder, der ikke vokser planter ind i tråden og afleder strømmen og — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) April 19, 2019