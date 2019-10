Politiet har intet spor af stenkaster - formoder der er tale om uheld

Både onsdag eftermiddag og aften var motorvej E45 lukket i begge retninger omkring motorvejsbroen ved afkørsel 66 Christiansfeld, mens politiets hunde og teknikere forsøgte at finde den genstand, der ved middagstid i går ramte en sydkørende personbil, hvorved soltaget blev ødelagt.

Det ligger fast, at soltaget pludselig krakelerede og faldt ned i bilen til stor forskrækkelse for den 56-årige bilist og den kvindelige passager. Ole Eckholdt, politikommissær, Sydøstjyllands Politi

- Vi har hverken fundet sten eller andre større genstande. Der er heller ikke andre spor, der peger i retning af noget kriminelt. Det ligger fast, at soltaget pludselig krakelerede og faldt ned i bilen til stor forskrækkelse for den 56-årige bilist og den kvindelige passager, siger politikommissær Ole Eckholdt fra Sydøstjyllands Politi torsdag morgen.

Han oplyser, at politiet på baggrund af gårsdagens undersøgelser konkluderer, at glastaget er blevet ødelagt ved et uheld, der kan skyldes spændinger i glasset eller er ramt af noget, der er faldet ned fra motorvejsbroen uden at efterlade sig spor.

- Der er ingen, der set mulige gerningsmænd på broen - og det, sammenholdt med at der ikke er fundet store sten eller andre genstande, betyder, at vi ikke kommer det nærmere, vurderer politikommissær Ole Eckholdt.