Politiet til bilister: Få lys på måsen

Tæt tåge i eftermiddagstrafikken - pas på i trafikken, og husk at få tændt baglygterne. Foto: Sara Skovhave Rasmussen, TV SYD

Der er tæt tåge over det meste af Syd- og Sønderjylland, derfor er det ekstra vigtigt at huske at få tændt baglygterne.