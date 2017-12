Politiet: I har selv æren for færre indbrud

Antallet af juleindbrud i år er ligeså lavt som sidste år. Og vi har selv en del af æren for at holde den gode statistik.

2016 var et super år, hvad juleindbrud angik. Antallet af indbrud i julen var nemlig på det laveste niveau i 10 år. Og rigspolitiets tal peger på endnu et år med ligeså få indbrud som i 2016.

- Det ser ud som om, vi lander på et niveau omkring 2016, og der var der et rekord lavt antal indbrud i julen, så det er meget positivt, siger vicepolitiinspektør hos Rigspolitiet, Lars Mortensen til TV SYD.

En enkelt by i det syd- og sønderjyske passer dog ikke i statistikken. I Fredericia har der, modsat resten af Syd- og Sønderjylland, været et stort antal indbrud.

Men i resten af Syd- og Sønderjylland holder statistikken.

Og folk kan takke sig selv og deres naboer for det lave antal juleindbrud.

- Folk er blevet bedre til at passe på deres ting. De er blevet bedre til at mærke tingene. De er blevet rigtig gode til det her nabohjælp, hvor man søger hjælp i fællesskabet. Der er over 240.000 danskere, der har tilmeldt sig Nabohjælp. Og det er nogle af de ting, vi ved, der virker, siger Lars Mortensen.