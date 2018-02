Politiet jagter mobil-snakkere hele ugen

Hele denne uge har politiet fokus på uopmærksomme bilister, der taler i mobiltelefon eller laver andre ting, der stjæler opmærksomheden fra kørslen.

Både Sydøstjyllands Politi og deres kolleger i Syd- og Søndrjylland deltager i en landsdækkende aktion.

Tirsdag var Sydøstjyllands Politi på udkig ved på skoleveje i Horsens-området. Mandag var det Kolding og Fredericia, der var målet for politiets kontrol.

- Vi flytter hele tiden rundt på vores kontrol, som desværre altid giver gevinst, siger Jesper Engelund, leder af færdselsafdelingen hos Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

Syd - og Sønderjyllands Politi har opgjort, at der mandag ialt blev noteret 28 bilister - heraf en lastbilchauffør - for at bruge håndholdt mobil under kørslen. Med på bødeblokken kom også bl.a. manglende seler, fremkørsel for rødt og gul med mere.

Sydøstjyllands Politi har ikke opgjort et endelige tal for mandag - men sammenlagt i de to politkredse er tallet langt over 35 bøder.