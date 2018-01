Politiet kalder til kamp mod tyverier fra byggepladser

Syd- og Sønderjyllands Politi reagerer nu på, at tyveri fra byggepladser steg kraftigt i 2017. Derfor sætter politiet fokus på sikring af byggepladser.

Syd- og Sønderjyllands Politi har kontaktet politikredsens byggemarkeder og tømrerhandlere for at holde møder med håndværkere. Målet er at øge fokus på sikring af byggepladser.

Vi oplever alt for ofte, at virksomheden først begynder at tænke i sikring, når de første tyverier er sket. Chr. Østergård, specialkonsulent, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Tirsdag fortalte for kriminalitetsstatistikken for 2017 om 56 anmeldelser om tyveri fra byggepladser mod 46 året før.

En vigtig faktor, når det gælder om at bringe tallet ned igen, er fokus på sikring af byggepladser. Det kan være alt for nemt at kravle over et plankeværk og gå på opdagelse på en byggeplads efter arbejdstid.

- Hvad enten det er en lille eller stor byggeplads, så tænk i præventive sikkerhedsforanstaltninger med det samme, for eksempel når en byggeplads skal planlægges. Vi oplever alt for ofte, at virksomheden først begynder at tænke i sikring, når de første tyverier er sket, siger specialkonsulent Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

På baggrund af udviklingen har politiets sikringsrådgiver kontaktet byggemarkeder og tømrerhandlere og tilbudt et oplæg om, hvad håndværkerne selv kan gøre for at sikre byggepladserne. Og det er blevet godt modtaget i branchen, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Specialkonsulent Chr. Østergård, Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Indbrud koster dyrt i tabt arbejdstid, reparationer og erstatning af udstyr og materialer. Så vi skal i højere grad have virksomhederne og deres ansatte til at tænke over, hvordan vi kan gøre det ekstra bøvlet at stjæle og afsætte værktøj, fremhæver specialkonsulent Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politi.