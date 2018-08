Politiet klar til at passe på skolebørn

Politiet stod klar med betjente og fotofælder, da klokken i dag ringede ind til første skoledag.

”Let foden en smule og hjælp elever og jer alle godt ud og hjem igen”. Sådan lød opfordringen til bilister, der færdes i nærheden af skolerne her til morgen fra færdselspolitiet i Syd- og Sønderjylland.

Torsdag er nemlig første skoledag for nogle elever i Tønder og Aabenraa kommuner, og det betyder – traditionen tro – at politiet den kommende tid har ekstra fokus på færdslen på skolevejene.

Vi er ikke primært ude for at give bøder men mere for at vejlede nye skolebørn og deres forældre Allan Dalager, operativ leder, færdselsafdelingen, Syd- og Sønderjyllands Politi.

I et forsøg på at minde forældre og andre bilister om, at der nu igen er skolebørn på vejene, tweetede politiet i dag et billede af en fotovogn ud.

- Vi har færdselspolitiet ude og holde øje med farten på de større veje i nærheden af skolerne, hvor vi véd, at bilisterne har tendens til at køre for stærkt. Og går man i ”fælden” falder der en bøde, siger den operative leder af Syd- og Sønderjyllands Politis færdselsafdeling, politikommissær Allan Dalager, til TV SYD.

Politiet har torsdag morgen også haft uniformerede patruljebiler go motorcykelbetjente ved nogle af skolerne i de to kommuner.

- Vi er ikke primært ude for at give bøder men mere for at vejlede nye skolebørn og deres forældre om de regler, der for eksempel er ved mange skoler for ”aflæsning” af børn, siger Allan Dalager.

Erfaringen viser, at en del forældre ofte parkerer i de ”afsætnings-zoner”, der er indrettet til et kort ”kys-og-sig-farvel-ophold”. Når de gør det, kan andre forældre ikke komme til at sætte deres børn af, og så opstår der ofte trafikkaos.

- Men vi er der også for at holde øje med, at bilister respekterer fodgængerovergange og at børn er spændt forsvarligt fast i bilerne. Hvis det ikke er tilfældet, ja så kommer kuglepennen frem, siger Allan Dalager.

Det er mandag, det store flertal af elever starter i skole efter sommerferien. Også her vil politiet være talstærkt til stede.

For nogen børn i Tønder kommune starter skolen i dag, kør forsigtigt så alle kommer sikkert frem #atkdk #politidk pic.twitter.com/v4nAqtcTwe — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) August 9, 2018