Politiet: Kør forsigtigt i snevejret - også onsdag morgen

Motorvejen har været delvist spærret i nordgående retning ved Haderslev – og en bil er fanget i snedriverne.

Kort før klokken 21 var der færdselsuheld på E45 Sønderjyske Motorvej i nordgående retning mellem afkørsel 68 og 67 ved Haderslev. Flere biler holdt stille. Men nu er motorvejen farbar igen.

- Vi er netop blevet færdige med at rydde op efter færdselsuheldet på E45 Sønderjyske Motorvej i nordlig retning ved Haderslev. Der er heldigvis ingen alvorligt tilskadekomne, siger vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Ivan Gohr Jensen, til TV SYD.

Vi prøver at få ryddet motorvejen lidt bedre. Men det er svært at salte præventivt, når det er så koldt. Ivan Gohr Jensen, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

Men problemerne er ikke ovre – og der er fortsat rigtig koldt.

- Nu holder der en bil i snedriverne ved Christiansfeld. Men vi er lige knapt nået derop. Vi prøver at få ryddet motorvejen lidt bedre. Men det er svært at salte præventivt, når det er så koldt, forklarer vagtchefen.

Hos kollegerne hos Sydøstjyllands Politi har de haft en travl dag med flere uheld på motorvejen omkring Kolding – og med trafikalt kaos i Vejle. Men her til aften melder vagtchefen om rolige forhold.

Opfordringen fra begge politikredse er, at trafikanter fortsat skal passe på, køre forsigtigt og holde afstand. En melding der også gælder onsdag morgen, så sørg for at komme afsted i god tid.

Sønderjyske MTV E45 er nu igen farbar i nordlig retning ved Haderslev. Begyndende drivedannelse på motorvejen har betydet, at en bil sidder fast ved Christiansfeld. PAS PÅ. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 27, 2018

