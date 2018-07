Politiet: Lås også redskabsskuret før ferien

Politiet opfordrer til, at man sikrer sig bedst muligt mod indbrud i ferien.Husk også at låse garage og udhus.

Det er vist ingen hemmelighed for nogen, at det er klogt at låse huset, når man tager på ferie. Men det sker for ofte, at døre i udhuse, redskabsskure og garager ikke er låst.

- De fleste garager er i sig selv et overflødighedshorn af indbrudsværktøj, En spade er et glimrende værktøj til at brække en dør eller terrassedør op med, siger Christian Østergaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi i et tweet, der lyder:

"Alle handymænd med respekt for sig selv har værktøj og andre redskaber derhjemme. Men husk at låse redskabsskuret eller garagen af, så tingene ikke ender i hånden på en tyv, der bruger en skruetrækker eller en spade til at brække din terrassedør eller dit vindue op med."

Seks gode råd til sikring mod indbrud 1. Se dit hjem med tyvens øjne. Hvor let er det at komme ind i dit hjem?



2. Sørg for at døre og vinduer er forsvarligt lukkede og låste, når du forlader dit hjem.



3. Tænk på, hvad tyven kan se gennem dine vinduer. Sæt de værdifulde ting, så de ikke er synlige udefra.



4. Lad være med at rydde op og tage opvasken. Lidt rod ude og inden får det til at se ud, som om du er hjemme.



5. Lås værktøj og haveredskaber inde, så tyven ikke kan bruge dem til indbrud. Står stigen ude, så lås den fast.



6. Lad lys og radio være tændt – brug tænd/sluk-ure.