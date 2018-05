Politiet leder efter dem der kører for stærkt

I den kommende uge laver politiet fartkontrol. For høj fart er den hyppigste årsag til død og lemlæstelse i trafikken.

Med mindre du anser fartbøder som en kalkuleret risiko for en dygtig bilist som dig, så er det måske værd at vide, at din risiko for at få sådan en bøde stiger betragteligt fra mandag den 7. maj til søndag den 13. maj.

Politiet over hele landet gennemfører nemlig en målrettet kampagne mod dem, der kører for stærkt i deres biler.

Baggrunden er ligetil. Den handler om død og lemlæstelse. Hastighed var nemlig en betydende faktor i halvdelen af de dødsulykker, der skete på de danske veje fra 2010-2015. Det oplyser Rigspolitiet.

- Høj hastighed er både, når man kører mere end fartgrænsen, og når man kører for hurtigt i forhold til forholdene på vejene, siger Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Rigspolitiets fakta om hastighed: For høj hastighed vurderes at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald.

I næsten halvdelen af alle dødsulykker med personbil i 2015 kørte føreren hurtigere end hastighedsgrænsen.

I byer kan selv små hastighedsoverskridelser medføre meget alvorlig personskade hos fodgængere og cyklister, hvis de påkøres.

For høj hastighed er en faktor i 52 procent af alle dødsulykker i trafikken.

Og meget a pro pos, skrev Syd- og Sønderjyllands Politi fredag aften klokken 22.07 nedenstående tweet. ATK er politiets betegnelse for fartkontrol med en fotovogn.