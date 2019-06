Politiet leder efter ejeren af denne bil

Kender du ejeren af denne åbne Dodge varevogn, vil politiet gerne høre fra dig.

I onsdags ramte føreren af bilen på billedet en 79-årig cyklist på Hjerting Landevej ved Alslev mellem Varde og Esbjerg. Cyklisten er siden død af sine kvæstelser. Bilisten kørte væk fra stedet. Nu efterlyser politiet vedkommende, og de beder om hjælp:

Hvis du kender ejeren af bilen på billedet, vil politiet meget gerne høre fra dig.

Det er en Dodge

Bilen har åbent lad og er af mærket Dodge Ram eller Dodge Dakota. Farven kan være lysere eller mørkere end på billedet.

Syd- og Sønderjyllands Politi har tidligere oplyst, at bilens højre sidespejl blev beskadiget som følge af ulykken. Det er dog endnu uklart, hvor store skader, der er tale om. Derfor vil politiet gerne høre fra dig, hvis du har oplysninger om et sådant køretøj, uanset om der er synlige skader på sidespejl eller ej.

Vil gerne høre fra en ældre kvinde

Ulykken skete mellem klokken 15.45 og 16, og bilen fortsatte ad Hjerting Landevej mod Esbjerg og drejede sandsynligvis til højre ad Hostrupvej og til venstre ad Kokspang Hedevej.

Politiet er især interesseret i at komme i kontakt med en ældre kvinde i et mindre sølvfarvet køretøj samt førerne af to andre biler, som kørte i modsat retning af den rødbrune pickup truck på Kokspang Hedevej, hvor den rødbrune bil må køre ud i rabatten, så de tre biler kan passere.

Så jordbærplukkerne noget?

Der er en pluk-selv-jordbærplantage, som støder helt op til Kokspang Hedevej. Og jordbærplukkere i tidsrummet mellem klokken 15.45 og 16.00 kan muligvis også have observeret det rødbrune køretøj, siger politiet.

Læs mere her.