Offer er i overhængende livsfare: Politiet leder efter to formodede gerningsmænd

En 22-årig mand er søndag fortsat i livsfare efter overfald i Horsens.

Et område ved Lunden, nær Carolinelundsvej, i Horsens er søndag formiddag fortsat afspærret af politiet efter overfaldet lørdag aften.

Her blev en 22-årig mand overfaldet af to personer. Han blev udsat for slag og spark og fik i den forbindelse alvorlige skader.

Vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jeppe Thranum oplyser søndag formiddag, at offerets tilstand er "meget kritisk".

- Han er i overhængende livsfare, siger vagtchefen.

To mulige gerningsmænd

Nu leder politiet efter vidner der kan lede dem på sporet af de to mulige gerningsmænd. De beskrives begge som spinkel af bygning, 180-190 centimeter høje og er i alderen 18-20 år.

Politiet modtog anmeldelsen om overfaldet lørdag klokken 18.42. Episoden fandt sted ved det grønne område Lunden i Horsens.

Det er søndag formiddag uvist, hvad der gik forud for overfaldet. Og der er endnu ingen anholdte i sagen.

- Der er ingen anholdte, men vi har nogle mistænkte personer i søgelyset. Vi vil dog gerne holde oplysninger om disse ind til kroppen.

Den unge mand har ikke været ved bevidsthed siden overfaldet, og han har en blødning i hjernen.

- Vi kender slet ikke motivet endnu, og derfor vil vi meget gerne tale med vidner, der måtte have set eller hørt noget i forbindelse med overfaldet, siger vagtchef Jeppe Thranum.

Politiet kan kontaktes på 1 1 4.