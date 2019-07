Politiet leder efter person bag trussel mod sommermarked

En trussel har fået politiet til at troppe op ved sommermarked på Gram Slot.

Normalt er politiet ikke til stede ved det ugentlige sommermarked på Gram Slot, men en trussel mod markedet gør, at ordensmagten er der i dag torsdag.

En person har truet markedet, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Denne meddelelse er hængt op ved sommermarkedet på Gram Slot efter en trussel. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Hvordan truslen er sendt, og hvad den består i, vil politiet af efterforskningsmæssige hensyn ikke oplyse.

- Vi vil ikke offentliggøre mere, før vi finder den, der har fremsendt truslerne, siger Helle Lundberg, kommunikationsrådgiver hos Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Sommermarkedet på Gram Slot afvikles hen over sommeren hver torsdag - normalt uden politiets tilstedeværelse. Hvor mange betjente, der vil være på markedet i dag, vil politiet dog ikke røbe.

- Vi siger aldrig noget om, hvor talstærkt, vi er til stede. Af sikkerheds - og efterforskningsmæssige årsager, kan vi ikke sige mere på nuværende tidspunkt, siger hun.

I en pressemeddelelse oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, at det er deres vurdering, at man trygt kan tage til sommermarkedet. En af deres mobilstationer vil også være på markedet, og her kan gæster også henvende sig, hvis de har spørgsmål.