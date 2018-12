Politiet leder efter vidner: Så du betjent blive slæbt efter bil?

Politiet håber nu på borgernes hjælp til at klarlægge detaljerne ved vanvidskørsel, hvor en bilist midt i Aabenraa tog flugten med en betjent hængende ud af bilen.

Politiet vil gerne høre fra vidner til en episode natten til søndag i Aabenraa, hvor en bilist flygtede med en politimand hængende i sidevinduet på en sort Opel Corsa.

- Vi ved med sikkerhed, at mindst to personer var til stede og så, hvad der skete. Vi har dog ikke endnu kunnet finde frem til dem og opfordrer dem til at kontakte os, siger politikommissær Jens-Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Læs også Stor politijagt - betjent slæbt efter flugtbil

- Måske har flere set den dramatiske køretur og kan hjælpe os med oplysninger?

Den dramatiske situation udspandt sig mellem klokken 01.41 og 01.50 i Aabenraa midtby.

Her stoppede en politipatrulje den sorte Opel Corsa og bad føreren om at slukke for motoren og stige ud. Men det var føreren ikke interesseret i.

En af betjentene rakte så armen ind i bilen for at dreje nøglen. Det fik blot bilisten til at gasse op og tage flugten med betjenten hængende i døren over en strækning på omkring 100 meter.

25-årig mand anholdt

Det lykkedes i første omgang bilisten i den sorte bil at slippe fra politiet - men senere på natten blev bilen stoppet med en 25-årig serbisk mand bag rattet.

Han blev anholdt og i et grundlovsforhør varetægtsfængslet sigtet for blandt andet at have bragt en betjents liv og helbred i fare, da han kørte med betjenten hængende ud af bilen.

Den sigtede nægter sig skyldig og har kæret kendelsen om varetægtsfængsling.

Syd- og Sønderjyllands Politi kan kontaktes på 114.